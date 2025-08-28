Обявиха оценките на кандидатите за Антикорупционната комисия

Номинационната комисия, която изслуша кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията (КПК), обяви оценките на четиримата номинирани.
Най-много - 135 точки, е получил Стоян Петков. В момента той е шеф на отдела за противодействие на корупцията в комисията.
Втори е Петър Коев, който е заместник на Петков в същия отдел. Той е получил 121 точки. На трето място със 118 точки е адвокат Мария Даскалова. Тримата бяха издигнати от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, БСП и ИНТ.
На четвърто е адвокат Аделина Натина, издигната от неправителствена организация. Тя е получила 63 точки.
Според Номинационната комисия Стоян Петков е демонстрирал аналитични способности, притежава и административни умения. Комисията отбелязва още, че не са публично известни негови изявления или прояви, които да демонстрират професионална подкрепа или позиция в защита на независимостта на съдебната власт и върховенството на правото. Той не отговорил в пълнота и на въпроса за стандартите на Европейски съюз и на Съвета на Европа в областта на борбата с корупцията.
За Петър Коев от комисията казват, че не отговорил пълно за правозащитните стандарти, при които следва да се извършват процесуалните действия за претърсване и изземване в случаите на неотложност.
По отношение на Мария Даскалова комисията е на мнение, че не е била убедителна в отговорите си на въпроси, свързани с конфликта на интереси, не притежава и практически опит в тази област, сама признала, че не познава работата на КПК.
За Аделина Натина комисията смята, че и тя не е била убедителна по отношение на конфликта на интереси, нито пък при отговорите на поставените ѝ от комисията въпроси.
По отношение на въпроса как биха постъпили, ако получат сигнал срещу съдия Петков и Коев не показали рефлекс, че по този начин има риск да се увреди независимостта на съда. Мария Даскалова обаче показала добра преценка, както и Аделина Натина.
Сега предстои докладът да бъде предоставен на парламентарната комисия за противодействие на корупцията. Последната дума за избора имат народните представители.