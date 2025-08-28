Обявиха оценките на кандидатите за Антикорупционната комисия

Номинационната комисия, която изслуша кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията (КПК), обяви оценките на четиримата номинирани.

Най-много - 135 точки, е получил Стоян Петков. В момента той е шеф на отдела за противодействие на корупцията в комисията.

Втори е Петър Коев, който е заместник на Петков в същия отдел. Той е получил 121 точки. На трето място със 118 точки е адвокат Мария Даскалова. Тримата бяха издигнати от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, БСП и ИНТ.

На четвърто е адвокат Аделина Натина, издигната от неправителствена организация. Тя е получила 63 точки.

Според Номинационната комисия Стоян Петков е демонстрирал аналитични способности, притежава и административни умения. Комисията отбелязва още, че не са публично известни негови изявления или прояви, които да демонстрират професионална подкрепа или позиция в защита на независимостта на съдебната власт и върховенството на правото. Той не отговорил в пълнота и на въпроса за стандартите на Европейски съюз и на Съвета на Европа в областта на борбата с корупцията.

За Петър Коев от комисията казват, че не отговорил пълно за правозащитните стандарти, при които следва да се извършват процесуалните действия за претърсване и изземване в случаите на неотложност.

По отношение на Мария Даскалова комисията е на мнение, че не е била убедителна в отговорите си на въпроси, свързани с конфликта на интереси, не притежава и практически опит в тази област, сама признала, че не познава работата на КПК.

За Аделина Натина комисията смята, че и тя не е била убедителна по отношение на конфликта на интереси, нито пък при отговорите на поставените ѝ от комисията въпроси.

По отношение на въпроса как биха постъпили, ако получат сигнал срещу съдия Петков и Коев не показали рефлекс, че по този начин има риск да се увреди независимостта на съда. Мария Даскалова обаче показала добра преценка, както и Аделина Натина.

Сега предстои докладът да бъде предоставен на парламентарната комисия за противодействие на корупцията. Последната дума за избора имат народните представители.