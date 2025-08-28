Три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в Антикорупционната комисия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След 3 часа разпит Никола Николов - Паскал излезе от Антикорупционната комисия без да коментира нищо.

Паскал, който беше екстрадиран от Сърбия в сряда, влезе в сградата на комисията тази сутрин в 10:30 ч. Той е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници" Петя Банкова.

Рано сутринта той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата.

Мярката за неотклонение в Софийски градски съд на Никола Николов ще бъде в събота, съобщи bTV.

Николов е обвинен за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита.

Сърбия го екстрадира повече от година, след като бе издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.