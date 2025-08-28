ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията залови 35 пияни и 9 дрогирани шофьори за ден

15 165 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Извършен е контрол на 17 703 водачи и пътници. Съставени са 4080 фиша и 717 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 35 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 22 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират девет, седем са отказали тестване.

