Пиян нападна полицай на сергия за плодове и зеленчуци в "Люлин"

Мъжът е задържан. СНИМКА: Пиксабей

Пиян 55-годишен мъж нападна полицай при проверка на сергия за плодове и зеленчуци в София. 

В 11:18 часа е подаден сигнал в Девето РУ за възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в столичния квартал „Люлин".

Към посочения адрес се насочили екипи на Районното управление, а междувременно служител на сектор „Метрополитен", който патрулирал в района пристигнал на място.

Установен е 55-годишен криминално проявен мъж, който бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети полицейската проверка.

Униформеният служител е предприел действия по задържането му, но той оказал яростна съпротива, при която полицаят е получил наранявания по рамото и ръката.

Междувременно на място пристигнали и служителите на Девето РУ, които са оказали съдействие и качили задържания в патрулка. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по превозното средство.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в прокуратурата.

