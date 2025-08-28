ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна край Якоруда (Видео)

Пожарът край Якоруда Кадър: Фейсбук

Пожар е възникнал в местност в землището на Якоруда, съобщи пред БТА общинският кмет Мехмед Вакльов. Към момента огънят е далеч от хотели и къщи, посочи той.

Огънят е възникнал около 15:00 часа. На терен са екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско, каза Вакльов. В гасенето се включва и общинското доброволно формирование, както и спонтанни доброволци.

На терен е всичко, с което разполагаме, но духа силен вятър, посочи кметът на Якоруда.

Пожарът край Якоруда Кадър: Фейсбук

