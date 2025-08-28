ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родителите на ученичката знаели за сексуалната връ...

Остава в ареста общинският служител, участвал в боя заради поставена скоба в София (Видео)

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 39-годишния служител на „Център за градска мобилност", заради нападение над двама души в центъра на София. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

Инцидентът стана на 27 август, около 13:50 ч., в близост до кръстовището на бул. „Дондуков" и ул. „Дунав". Според разследващите мъжът е ударил двама граждани с глава, ръце, както и с ръка, в която държал ПОС-терминал. В резултат на нападението пострадалите са получили леки наранявания, които са причинили временно разстройство на здравето им, но без опасност за живота.

Прокуратурата уточнява, че мъжът е извършил деянието по време на изпълнение на служебните си задължения и срещу повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиненият е задържан за 72 часа. Очаква се Софийският районен съд да реши дали срещу него ще бъде взета най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.

