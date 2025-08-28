По-рано започна жътвата на слънчогледа край Добрич, добивите са по-ниски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна жътвата на слънчогледа в Добричко. Това съобщават зърнопроизводители от региона.

„Комбайните влязоха в нивите по-рано, най-вече в крайморските общини на област Добрич", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Със слънчоглед в област Добрич през тази стопанска година са засети 969 390 декара и 669 720 декара с царевица. „Добивите в крайморските общини са сравнително добри след замръзванията през пролетта и последвалата суша тази година – около 280 кг от декар. Навътре в областта има обаче добиви около 120 кг от декар. Само „разхождаме" комбайните", разказва Жекова.

"При оферти за изкупуване на слънчоглед от 900 лева за тон, това означава 90 лева приход от декар. Себестойността на един декар от културата е около 130 лева", добави тя.

При нормални години добивът е около 400 кг от дка.

„Очакваните добиви от слънчогледа тази година са между 250 и 260 кг от дка, колкото миналогодишните. Но има и полета, където се добивът ще бъде около 180 кг. Въпреки сушата, все пак добивите ще са повече от предварителните прогнози", каза Пламен Петров, агроном в отдел „Селекция на слънчогледа" в Добруджанския земеделски институт в Ген.Тошево.

„Добруджанският земеделски институт от няколко години работи по създаването на сухоустойчиви линии на хибриди слънчоглед. Програмата неслучайно носи името „Суша", заяви доцент Галин Георгиев, който завежда отдела.

Той каза още, че в сегашните условия българските хибриди слънчогледи се представят по-добре, тъй като са по-сухоустойчиви от западните хибриди, които залагат на по-голям добив и са по-уязвими при суша. „Все пак българската селекция на слънчогледа се извършва тук – в реални природни условия, така че естествено се отчитат и промените в климата", добави Георгиев.

„Конкуренцията при хибридите слънчоглед е жестока. Но производителите, които да избрали хибридите на института, ги предпочитат", заяви Петров.