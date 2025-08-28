40 екипа проверяват адреси край Добрич за ученици, застрашени от отпадане от училище

40 екипа с 479 членове са сформирани за учебната 2025/2026 г. Това съобщи Светлана Василева, началник на Регионалното управление на образованието (РУО)- Добрич.

Тя говори на заседание на Областния координационен център в Добрич за изпълнение на постановление на Министерския съвет № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, свикано от областния управител Живко Желязков.

В съставите на екипите влизат 203 учители от училища в областта, 123 учители от детски градини, 42 кметове и кметски наместници, представители на регионалната дирекция „Социално подпомагане" и Областната дирекция на МВР.

Ръководителите на екипите са от РУО- Добрич. Два пъти в рамките на учебната година – до 30. ноември т.г. и до 30 април следващата година, трябва да бъдат представени отчети в Министерство на образованието и науката за дейности по Механизма.

„От старта на Механизма досега има добра координация между институциите по прилагането му", добави Василева. Отбелязано бе, че Министерството на образованието и науката има създадена и функционираща електронна платформа, в която се отразяват както всички предприети действия, така и децата и учениците, които са в риск да отпаднат от образователната система, като информацията е достъпна за всички институции, имащи отношение.

„До момента има подадени в платформата данни за 14 деца и ученици, както и че тече обработка на други 92 протокола", посочи старши експертът в Регионалното управление на образованието Диана Петрова.

Тя припомни, че до 30 октомври т.г. трябва да бъдат обходени и лицата, които не са в чужбина и не посещават предучилищна група или училище, след като бъдат проверени данните и в ГРАО.

Като основни причини за отпадане експертът посочи ранното майчинство при някои, а при други това, че децата и учениците са от социално слаби семейства.