Родителите на ученичката знаели за сексуалната връзка с преподавателя й

Димитър Мартинов

[email protected]

Христо Кирев

Родителите на 13-годишната ученичка са знаели за сексуалната връзка с нейния учител. Това съобщи адвокатът на Христо Кирев Петър Чалъмов. Неговият клиент остава в ареста, реши Софийският районен съд. 

Въпреки че родителите са били наясно, сигналът идва от училището. Те също са знаели, подали са сигнал на по-късен етап, съобщи юристът. Двамата се срещали в продължение на 6-7 месеца, но обсъждали книги. Сексуалната им връзка била само 20 дни. 

Адвокатът Петър Чалъмов
Адвокатът Петър Чалъмов Снимка: Йордан Симеонов

Той посочи, че клиентът му признава вината си и ще търсят условна присъда. Кирев може да обжалва пред Софийския градски съд след седмица. Мярката протече при закрити врата. 

Адвокатът посочи, че на 13 и половина години половата система на момичетата е развита, а законът по който клиентът му е съден, е от 1968 г. 

Христо Кирев
Адвокатът Петър Чалъмов

