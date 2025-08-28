Цялото седло на парашута, убил 8-годишния Иван, било прокъсано (Обновена, видео)

Двама от тримата обвиняеми остават в ареста, третят - с парична гаранция от 5000 лв

Адвокатите: Други са виновните за трагедията, те къде са?

Цялото седло - т.н. сбруя, е било прокъсано и видимо компрометирано и в негодно състояние. Не само двата колана, накъсани са били и затягащият колан и облегалката. Това заяви в Апелативния съд в Бургас прокурор Кремена Стефанова по делото за мерките за неотклонение на тримата обвиняеми за смъртта на 8-годишния Иван от Разлог, който падна при полет с парасейлинг в Несебър и загина на място.

Според държавното обвинение и тримата - капитанът Христо Раев, морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов носят отговорност за трагедията. „Защото този вид атракцион представлява едно цяло, лодка, сбруя и т.н. Тримата обвиняеми имат отношение. Не може всеки да отговаря отделно за тях. Грубо са били погазени множество правила за безопасност, които са довели до смъртта на 8-годишно дете", посочиха още от държавното обвинение.

Тримата са обвиняеми за това, че поради немърливо изпълнение на служебните си задължения е допусната смъртта на детето.

Мерките, които са взети за Петко Стефанов и Камен Тенев от Бургаския окръжен съд - задържане под стража са правилни и законосъобразни. Основното лице, което се е занимавало с парасейлинга е Стефанов. Той е отговарял за администриране, подбор на работници и атракциона, трудовият му договор като касиер е привидна дейност. Според свидетели той е отговарял пряко за атракциона и за годността на съоръженията, твърди прокуратурата. Според защитата на Стефанов обаче липсва правен регламент, въз основа на който той е бил длъжен да извършва контрол на дейността.

"Той е бил касиер и като такъв е взел пари от клиентите /майката с детето- б.а/, след което се е оттеглил. По време на инцидента е бил ангажиран с друга водна атракция - карал е джет, дърпащ диван, обясни адвокат Радослав Николов.

Петко Стефанов бил сред първите, които влезли в морето да извадят детето и да му окажат първа помощ, допълни вторият му адвокат Петър Димитров, който също подчерта, че обвинението срещу клиента му било несъставомерно.

Напълно невинен, според защитата в лицето на адвокат Благой Потеров бил и морякът Камен Тенев.

"Обвиняемият Камен Тенев е най-невинният. А най-виновните изобщо не са обвиняеми. Управителите на фирмата - ни лук яли, ни-мирисали, не знаели. А какво стана сега - всеки срещу всеки" , коментира ситуацията в съдебна зала адвокат Потеров. Според него Тенев, който се води моряк на лодката, бил обикновен общ работник, , който не е отговорен за това ,което се случва на плавателния съд. Освен това той нямал техническите познания относно оборудването и неговата годност.

Неправилно обвинен бил и капитанът Христо Раев, изтъкна адв. Ваня Радиева. Той пък нямало как да носи отговорност за това какво е оборудването на водната атракция парасейлинг, а само за състоянието и безопасността на плавателния съд.

Защитата и на тримата обвиняеми се обедини по отношение на това, че други са съществените виновници, както и че от години в България се предлагат опасни водни атракции, чиято дейност е без регламент и необходимите застраховки.

"Дълбоки съболезнования на семейството, разбирам каква трагедия е това. Аз съм повече от 20 г. във фирмата и винаги съм изпълнявал съвестно задълженията си", каза Стефанов. И уточни, че парасейлингът не бил сред тях. Не било негово задължение са следи за оборудването, но и никой не бил казал, че има проблем. Негласно всички възприемали Стефанов като отговорник на водната база, защото той препоръчвал работници, създавал организацията в базата, но длъжностната му характеристика била касиер.

Христо Раев и моряка Тенев също изказаха дълбоки съболезнования на семейството на загиналото дете.

Стана ясно, че капитанът Раев, който бе пуснат под гаранция от 5000 лв., няма финансовата възможност да я плати, затова поиска или по-малка сума, или подписка, дори домашен арест.

Двамата задържани също поискаха по-леки мерки за неотклонение, но в 17,30 ч. Апелативният съд се произнесе, че потвърждава решението на Бургаския окръжен съд - арест за моряка и касиера и парична гаранция от 5000 лв за капитана.