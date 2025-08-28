Пожарът край Якоруда спря влака Добринище – Септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Влакът Добринище – Септември престоява в гара Белица заради прекъснато движение, което е вследствие от възникнал пожар в близост до железопътната линия. Това информираха от „Български държавни железници" на интернет страницата си.

Пожар е възникнал в местност в землището на Якоруда, съобщи по-рано днес пред БТА общинският кмет Мехмед Вакльов. Към момента огънят е далеч от хотели и къщи, посочи той.

Огънят е възникнал около 15:00 часа. На терен са екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско, каза Вакльов. В гасенето се включва и общинското доброволно формирование, както и спонтанни доброволци.

На терен е всичко, с което разполагаме, но духа силен вятър, посочи кметът на Якоруда.