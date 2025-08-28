Съдят двама непълнолетни, обрали таксиметров шофьор в Петрич

Районната прокуратура в Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу двама младежи от Петрич на 15 и 17 години заради грабеж на таксиметров шофьор. Това съобщиха от пресцентъра на Районна прокуратура.

Случаят е от нощта на 18 август 2024 г. Двамата решили да нападнат възрастен таксиджия, който няма да успее да им окаже съпротива. Те наблюдавали колите до местостоянката до хотел „България" и малко след полунощ се качили в такси, управлявано от едно от мъж, който се съгласил да ги откара до ромската махала в града.

Единият тийнейджър седнал отпред до шофьора, а другият – отзад. Когато стигнали до улица „Воден", водачът спрял. Тогава 15-годишният показал банкнота от 50 лева и поискал ресто. В момента, в който шофьорът извадил наличните пари – 220 лева, собственост на фирмата, за която работел, младежът ги сграбчил и настоял да му ги даде.

В същото време неговият съучастник притиснал таксиметровия шофьор към седалката и го заплашил, за да не може да се съпротивлява. След като взели парите, двамата избягали.

Пострадалият веднага сигнализирал полицията в Петрич. След проведено разследване извършителите били установени, а парите – върнати на шофьора.

Тъй като двамата са непълнолетни, те са поставени под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая. Делото вече е внесено в съда и предстои неговото разглеждане.