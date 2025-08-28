Трафикантът на мигранти от Египет на Дуранкулак остава в ареста

Състав на Окръжния съд в Добрич потвърди определение на Районния съд в Каварна, с което е постановена мярка за неотклонение задържане под стража на 35-годишен турски гражданин, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за противозаконно подпомагане на чужденци да преминат в страната.

Задържаният е обвинен за това, че на 21 август 2025 г. около 11:40 часа, в района на граничен преход Дуранкулак, в граничната зона на Република България, противозаконно е подпомогнал пет лица – египетски граждани, да преминават в страната в нарушение на изискванията на Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, за повече от едно лице – в случая - 5, три от които непълнолетни, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага.

Окръжният съд намери, че при наличието на всички предпоставки Районният съд в Каварна законосъобразно е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от 2 до 10 години и глоба от 5000 до 20 000 лева.

Правилно е преценено, че от събраните на досъдебното производство доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен, като обвинението е с достатъчна степен на вероятност.

Окръжният съд намира за правилна и преценката, че при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност мъжът да се укрие или да извърши друго престъпление.

В мотивите си съдът отбелязва високата обществена опасност на деянието, както и липсата на данни за трудова ангажираност на лицето.Определението на Окръжния съд е окончателно.