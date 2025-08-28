Ремонт ограничава движението по пътя между Цалапица и Съединение

Поетапно ще бъде обновен целият, трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути

Ремонт на 1,5 км ограничава движението по третокласния път Цалапица-Съединение. Подготвителните дейности започват от днес, като в момента се работи от кръговото кръстовище с Пазарджишко шосе до началото на селото. За изпълнение на дейностите трафикът е ограничен, а превозните средства се пренасочват по обходни маршрути, съобщиха от АПИ.

След завършване на работата в отсечката с дължина от 1,5 км, ремонтът на третокласния път ще продължи поетапно в останала част от трасето между Цалапица и Съединение. Проектът за превантивен ремонт предвижда обновяване на всички 12,5 км между Цалапица и Съединение. При изпълнение на строително-монтажните дейности в отделните етапи движението ще се пренасочва по обходни маршрути.

От Агенция "Пътна инфраструктура" се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.