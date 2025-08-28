ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деница Сачева: Разширяването на ЕС е стратегическа инвестиция в общата ни сигурност

1300
Разширяването на Европейския съюз (ЕС) е стратегическа инвестиция в общата ни сигурност. Това означава и разширяване на зоната за мир, написа председателят на Комисията по труда и социалната политика и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Деница Сачева в профила си във Фейсбук.

Тя участва в Интерпарламентарната конференция по външна политика и политика за сигурност и отбрана в Копенхаген. 

Като държава членка от Югоизточна Европа и Черноморския регион, България последователно подкрепя европейското бъдеще на страните от Западните Балкани и Източното съседство, допълва Сачева. 

Трябва ясно да дефинираме общите си европейски интереси в сферите на сигурността и конкурентоспособността и да ги обясняваме на колкото се може повече хора в ЕС и страните, които искат да станат част от него, пише още Сачева.  

В основата на присъединителния процес трябва да стоят принципът за собствени заслуги, изпълнението на критериите за членство и разбирането, че срещу това членство трябва да бъдат поети и изпълнени определени ангажименти, допълва тя. Само така разширяването на Съюза може да има трайни отражения върху геополитическата ориентация и цивилизационна принадлежност на страните кандидати.

