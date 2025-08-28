Първите шест електрически автобуси пристигнаха в Монтана. Те са предназначени за градския транспорт и са една от мерките по проект „Мобилност и зелен транспорт в общините Враца и Монтана", изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Целта е да бъде създадена по-добра градска мобилност в партньорство между двете общини и операторите на услугата за превоз на пътници като се въведе модерен, екологичен и енергийно ефективен градски и междуселищен транспорт", заяви кметът на Монтана Златко Живков на представянето на новите електробуси. Монтирани са и осем зарядни станции – две бързи по 80 киловата и шест бавни по 20 киловата. Предстои свързването им към градската електрическа мрежа.

Електробусите са произведени в Турция. Те отговарят на съвременните мерки за безопасност и комфорт на пътниците. Проектирани с удобна среда за възрастни и трудно подвижни хора. Имат климатици и система за отопление. Оборудвани са с по 16 седалки – 10 подвижни и 6 сгъваеми. Има определено място за хора с инвалидни колички, както и рампа за достъпа им в автобуса. Ще превозват пътници от 20 септември.

Шестте нови превозни средства ще превозват пътници по линии № 1,2,5 и 10 от кварталите Кошарник, Мала Кутловица, Младост и Центъра.

Община Монтана ще въведе още шест електрически автобуса за обществен превоз и шест зарядни станции за тях, съобщи кметът Живков. Те ще бъдат доставени по друг проект, финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на регионите". Той се изпълнява също в партньорство между общините Монтана и Враца. Предвижда се четири от електробусите да са в града, а два да обслужват междуселищните линии от Монтана до Долно Белотинци и до Горно Белотинци.