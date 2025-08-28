Постоянен арест за пияния шофьор, който помете бус край Севлиево, уби жена и рани 4

По искане на Окръжна прокуратура - Габрово бе задържан под стража 26-годишният шофьор, който след употреба на алкохол на кръщене, умишлено причинил тежко пътнотранспортно произшествие, при което загина жена и пострадаха четирима.

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Габрово се провежда разследване, по досъдебно производство, образувано на 24.08.2025 г. , когато С.Х. се метнал в колата си след семейно тържество и се забил в бус с други гости на събитието и в още една кола.

Водачите на превозните средства, участници в катастрофата са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата за алкохол на С.Х. е отчела положителен резултат от 2,24 промила. Установено е, че преди произшествието той е консумирал алкохол на семейно тържество.

Младият мъж е и без книжка. Привлечен е в качеството на обвиняем за това че около 22,00 часа на 24.08.2025 г., на прав участък на главен път Севлиево - Габрово, в землището на гр. Севлиево, при управление на "БМВ 530 Д", без да има необходимата правоспособност и в пияно състояние, нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал катастрофа с лек автомобил "Фолксваген Крафтер", управляван от Й.Й. и лек автомобил "БМВ Х5", управляван от П.Н. При катастрофата е причинил смъртта на 45-годишна жена и средни телесни повреди на четири лица, като случаят е особено тежък.

Предвиденото наказание за престъплението, в което е обвинен 26-годишният водач е лишаване от свобода от тринадесет до двадесет години или доживотен затвор. С.Х. е осъждан в Република Гърция и е извършил деянието в изпитателния срок, уточняват от прокуратурата.

Окръжен съд - Габрово уважи становището на наблюдаващия прокурор, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на престъплението и е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд - Велико Търново.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.