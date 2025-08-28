Локализираха пожара край Якоруда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът край Якоруда, който пламна по-рано днес, е локализиран. Пламъците са достигнали до над 50 декара борова гора, сухи треви и храсти.

На място остават горски служители, пожарникари и доброволци, които да наблюдават тлеещите огнища да не пламнат отново на нови територии, съобщи БНТ.

Огънят възникна около 15:00 часа. На терен са се отзовали екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско. В гасенето се включиха и общинското доброволно формирование, както и спонтанни доброволци.

По-рано през деня влакът Добринище – Септември престоя в гара Белица заради прекъснато движение, което е вследствие от пожара. Това информираха от „Български държавни железници" на интернет страницата си.