Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал

Повдигнати са общо 4 обвинения на Никола Николов - Паскал, съобщи БНТ.

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.

Паскал беше екстрадиран от Сърбия в сряда. Той влезе в сградата на в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) тази сутрин в 10:30 ч. Разпитът му продължи три часа, но при излизането си, той не направи коментар пред журналистите.

Николов е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници" Петя Банкова.

Мярката за неотклонение в Софийски градски съд на Никола Николов ще бъде в събота.

Обвинен е за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита.

Сърбия го екстрадира повече от година, след като бе издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници".

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници" Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.