Клисура скърби за красивата Велизара, скочила с полякиня от тръгналия влак (Обзор)

Баща й дълги години бил началник движение на гарата

Семейството живее в Англия, дошло си през лятото за ваканцията

Велизара си дойде в Клисура от Англия през ваканцията, но загуби живота си по много нелеп начин.

Така жители на подбалканското градче описват трагедията с 20-годишното момиче, което издъхна в пловдивска болница, след като скочи със своя приятелка от влак в движение на 26 август. Двете пропуснали да слязат на гарата в Клисура и решили да скочат в движение.

"Да бяха слезли на следващата гара в Копривщица, има-няма 12 км

Баща й щеше да дойде да ги прибере", скърбят хора от Клисура.

Че бащата на момичето Любомир дълги години е бил ръководител движение на гарата в населеното място, съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов.

"Велизара е много красиво момиче - високо и стройно. Израсна в Англия. Семейството отиде преди 15-ина години да живее и работи там. Майката Райна е медицинска сестра. Всяко лято си идват за по месец. Този път Велизара беше довела своя състудентка полякиня", допълват местни.

Във Великобритания по-големият брат на момичето завършил образованието си.

Полякинята била приятелка на момчето

Никой от подбалканското градче не може да си обясни защо двете са предприели този рисков ход.

Когато първоначално научили, че едното пострадало момиче е от Полша, решили, че става въпрос за туристки. Разбирайки за Велизара, се шокирали. А след новината за нейната кончина, съседите плакали.

"Обадих се на майка ми, тя ревна със сълзи, защото сме съседи със семейството на Велизара", описа клисурец. В малкия град се говори само хубаво за починалото момиче. По думите им освен красива, била и интелигентна млада жена.

Теренът, през който минава влакът, е много опасен. Тунелите са един след друг

Вероятно травмите са били много тежки", казват хората.

От университетската болница "Св. Георги" в Пловдив не даваха надежда за Велизара. Единствено се съобщаваше за изключително тежкото състояние.

"Не мога да проумея как са тръгнали да скачат. Още с излизането на влака от гара Клисура има мост", казва мъж на средна възраст от градчето. По думите му жп трасето било ремонтирано, което позволявало на влаковете да набират скорост по-бързо.

"Ужасна трагедия", коментира кметът на Клисура Ботьо Киров. По думите му все още не е ясно кога ще бъде погребението на Велизара.

От УМБАЛ "Свети Георги" уточниха за "24 часа", че 21-годишната полякиня е в стабилно състояние. Опасност за живота няма, но остава в болницата.