Държавата следи 8 месеца цените на 101 продукта (Обзор)

В списъка са предимно храни, има и лекарства

Информацията ще се публикува всеки ден до 7 часа

8 месеца, или до 8 август другата година, държавата ще публикува цените на 101 типа продукти от голямата потребителска кошница. Това ще се случва всеки ден след Нова година, когато официално въвеждаме еврото у нас, и ще продължи до август, когато спира изискването за двойно обозначаване на цените.

В четвъртък Комисията за защита на потребителите (КЗП) публикува списъка на продуктите, от който става ясно, че ще се изнасят данни за цените предимно на храни от първа необходимост и на лекарства.

Той беше финално съгласуван преди седмица на среща между бизнеса и държавата в министерството на икономиката.

В него са включени четири вида хляб, точени кори, прясно и кисело мляко. Освен това има и млечни продукти като сирена, кашкавал, извара, също и яйца. Добавени са пилешко, свинско, телешко месо, колбаси и риба, боб, леща, ориз, макарони, дори и спагети, захар, сол, брашно, зехтин, оцет, лютеница. От плодовете и зеленчуците - банани, портокали, лимони, ябълки, домати, моркови, зеле, краставици, картофи, маслини и други.

При лекарствата влизат противовъзпалителни и противоревматични продукти, локални продукти за ставна и мускулна болка, ваксини, препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания и други.

Задължени всеки ден да публикуват цените си са търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 10 милиона лв.

Цените ще се публикуват на сайта kolkostruva.bg,

поддържан от Комисията за защита на потребителите.

Всяка стока трябва да бъде отразена с текущата си цена ежедневно, включително в събота, неделя и официални празници, уточняват от КЗП. От търговците ще се изисква да подават и данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.

Търговските вериги ще имат два крайни срока всеки ден.

До 7 часа сутринта да публикуват информацията за цените на

собствените си уебсайтове и да подадат същата информация в електронния портал за КЗП. Това не трябва да се случва по-късно от 12 часа на обяд в деня на публикуването. Ако търговец пропусне да подаде информацията в посочените срокове за съответния ден, след изтичането на срока данните не могат да бъдат добавяни или актуализирани в системата.

По време на двойното обозначаване няма да има значение дали търговците ще изписват на етикета първо сумата в евро, или в левове.

В момента в Закона за еврото няма изискване коя от двете валути ще бъде написана първо. Затова бизнесът настоя в насоките за прилагане на двойното обозначение на цените изрично да се запише, че имат това право, за да не бъдат глобявани.

Остава изискването двете валути да бъдат изписани с еднакъв шрифт и размер

Изключение ще може да се прави за стотинките - те могат да бъдат изписани с по-малък шрифт, но това трябва да е и при цената в левове, и в евро.

Етикетите по време на двойното обозначение на цените ще трябва да се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт и по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение, като двете цени са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт като цената, позволяващо лесното им разпознаване. Това се отнася както за физическите обекти, така и за онлайн магазините на търговците.

При връщането на ресто при покупките в брой в периода на двойно обращение - от 1 януари 2026 г. до 31 януари 2026 г., потребителят ще може да плати в евро или в левове, както и смесено, ако търговецът е съгласен, но рестото може да бъде само в евро или само в левове, ако няма достатъчно евро в касата. Това важи и за връщането на платена сума при рекламация.

В изявление от сряда председателката на КЗП Мария Филипова даде да се разбере, че редовното и вярно предоставяне на информация не е формалност, а инструмент за защита на потребителите и за предотвратяване на увреждане на техните интереси в процеса на въвеждане на еврото.

Търговците: Това е допълнителна тежест, ще обърка потребителите

От Сдружението за модерна търговия, в което членуват търговските вериги, заявиха, че за да се изпълни изискването за цените, са нужни значително технологично време и софтуерно адаптиране на системите. Освен това посочват, че има разминаване в сроковете, посочени в разпоредбите на Закона за еврото и указанията на КЗП, защото комисията отлагала обявяването на информация за след 1 януари 2026 година.

Ежедневното публикуване на огромен набор от стоки с различни характеристики и разфасовки, било не само допълнителна административна тежест, но и щяло да обърка потребителите, твърдят от търговските вериги. Също така създавало предпоставки за сравнение на чувствителна търговска информация, което противоречи на принципите на конкуренцията.

