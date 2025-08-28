Вдигат на 100 000 лв. глобите за авиокомпании, за да спрат да безчинстват (Обзор)

"Райънеър" дава бонуси на служители за всеки открит наднормен багаж, това се превръща в лов на вещици, възмути се вицепремиерът Гроздан Караджов

10 пъти ще се вдигнат глобите за авиокомпании, които нарушават правата на пътниците. Това стана ясно от изявление на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов в четвъртък.

Повод да обяви новите санкции станаха два поредни случая с проблеми на пътници на нискотарифната "Райънеър". Единият е с българска студентка, която е била принудена да плати допълнително за багаж, въпреки че е отговарял на изискванията на авиокомпанията. (Подробности виж по-долу).

При другия случай пак на летище "Васил Левски" - София, онкоболна жена, тръгнала за Италия за терапия, не е качена на борда на самолета, защото била надвишила допустимия размер на багажа си, разказа пред Нова тв близка на пострадалата. При опит да си плати допълнително летищните служители отказали. Така на жената се наложило да пътува 22 часа до Италия.

Караджов обяви, че санкциите сега, които стигат до 10 000 лв., не стряскат компаниите

Затова ще бъдат вдигнати 10 пъти. Ще се въведат и стандарти за летищните оператори - хигиена, достъпна среда, комфорт и вежливост. Ще има задължителни договори между наземните оператори и летищата за гарантиране на качество на обслужването.

Целта не е наказание само по себе си, а промяна на поведението и гаранция за спазване на правата на пътниците, подчерта Караджов. И даде пример, че

в Испания глобата за същата авиокомпания възлиза на

107 млн. евро "Райънеър" си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Понякога правилата се прилагат спорно и измъчват пътуващите. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонуси на наземните служители и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж, а това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.

Той припомни и инцидента отново с "Райънеър" и сваленото дете на инвалидна количка. Проверката показала, че тя отговаря на авиационните изисквания, но пилотът е отказал да качи детето на борда. "Става дума за недопустим и според нас дискриминационен акт. Затова наложихме максималната възможна глоба от 10 000 лв., но тя е крайно недостатъчна. Случаят е предаден и на Комисията за защита от дискриминация", посочи Караджов.

Вицепремиерът допълни, че през лятото

оплакванията на пътниците са най-вече за лоша хигиена, липса на климатизация, грубо отношение

и забавяне на багажи. "Вече имаме случаи, в които се наложи да отнемем лиценз на оператор заради системни нарушения. Но това е крайна мярка. Нашата цел е пътниците да получат нормално обслужване, а не да се води война с операторите", заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Поради тази причина той е изпратил и писмо до Европейската комисия, за да се стигне до общо решение в Европейския съюз, което да се превърне в директива. Целта е да се забрани злоупотреба с правата на пътниците. (24часа)

Студентка глобена 75 евро за куфар, въпреки че е по-малък от позволеното

Младо момиче плати 75 евро за куфар, ръчен багаж, на летище “Васил Левски” - София, който според служителите на “Райънер” не отговарял на изискванията. Това е пореден абсурден случай с нискотарифната компания през последните дни. Размерите на куфара са 52-34-20 см (при прецизно мерене се оказва, че са още по-малки), а изискванията за ръчен багаж на въпросната компания са 55-40-20 см.

Според служителите този размер на куфара е повече от 20 см. На снимката ясно се вижда, че това не отговаря на истината. От снимките ясно се вижда, че куфарът е с по-малки размери от максимума, който е позволен.

“Платила съм приоритет с две чанти ръчен багаж - раница и малък куфар, за който служителите заявиха, че бил с 1 см по-голям, което е абсурд. И размерите в сантиметри, и кубатурата на моя куфар са по-малки от изискванията на авиокомпанията. Така че, както и да се погледне, куфарът заема по-малко място от предвиденото според изискванията. Цената на билета ми не беше 50-60 евро, а 217,59 евро. Заедно с мен накараха още поне 7-8 човека да платят по 75 евро. След мен не знам колко още човека са били принудени да плащат”, каза пътничката, чийто полет е бил София-Айндховен.

Размерите на компанията на позволения ръчен багаж с платен приоритет. Бордната карта на момичето, на която се вижда, че е платен приоритет.

Случката се разиграва миналата сутрин - 27 август, а полетът е FR6013. “Дъщеря ми е студентка в Нидерландия и пътува често, винаги с платен приоритет - раница и куфар, досега не е имала такива проблеми. На снимки, които показват по-прецизно, отколкото с просто око, се вижда дори, че куфарът е с още по-малки размери. Ще подам жалби до всички възможни инстанции, защото това е абсолютно нарушение”, категорична е майка ѝ Мария Райчева. Трябва ли пътниците да носят със себе си метър и кантар, за да не стават жертва на подобно изнудване, пита тя.

Документ за принудително платената сума от студентката от 75 евро.

Читател се свърза с “24 часа”, за да разкаже, че и той е имал няколко неприятни случки. “На летището в Солун служители на “Райънер” заявиха, че сме подправили билетите си за приоритет. Бяхме група от 10 човека. Отказаха да проверят в системата си и ни накараха да платим по 72 евро на човек плюс още 4 евро някаква такса. А един от групата беше с чекиран багаж и дори нямаше куфар със себе си. И тъй като билетите бяха купени заедно, той също беше принуден да плати. Случката е отпреди месец, пуснахме жалба с всички необходими документи и доказателства за предварително платено приорити. Все още нямаме отговор", разказва читателят. По време на полет със същата авиокомпания е бил глобен, защото коланът за сигурност не бил плътно стегнат, а леко хлабав.

През декември се прибирал от Бари, където отново имал проблеми с тази авиокомпания. Според служителка куфарът надвишавал минимално изискването за височина. “Махнах колелцата, защото моделът е такъв и няма проблем, сложих отново куфара в мястото, на което се мери и даже остана луфт, беше доста по-малък. Въпреки това тя заяви, че няма да ме пусне в самолета, ако не платя. Отказа да ми каже името си и криеше табелката, на която бе написано”, разказва потърпевшият.