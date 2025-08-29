1/4 от българите не могат да си позволят пълноценна храна. В Кипър ­малко над 1% (Графика)

18,7%, или близо 1/4 от българите, през ден не могат да си позволят нормална храна, която да съдържа месо, риба или вегетариански еквивалент. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Така страната ни се нарежда на първо място в ЕС по този показател. Тук става дума за цялото население, а не само за това, което е в риск от бедност.

След нас се нареждат Словакия и Румъния, при които хората, които не могат да си позволят пълноценно хранене, са съответно 17,1 и 16,3%. Средно 8,5% от населението на ЕС не са могли да си осигурят нормална храна.

Жителите на Кипър обаче се оказват най-ситите в ЕС - едва 1,2% не са могли да си позволят адекватно хранене. След тях са ирландците (1,8%) и португалците (2,5%).

