ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японското военно министерство иска рекорден бюджет...

Времето София 27° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21190474 www.24chasa.bg

1/4 от българите не могат да си позволят пълноценна храна. В Кипър ­малко над 1% (Графика)

3372
18,7%, или близо 1/4 от българите, през ден не могат да си позволят нормална храна, която да съдържа месо, риба или вегетариански еквивалент. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

18,7%, или близо 1/4 от българите, през ден не могат да си позволят нормална храна, която да съдържа месо, риба или вегетариански еквивалент. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Така страната ни се нарежда на първо място в ЕС по този показател. Тук става дума за цялото население, а не само за това, което е в риск от бедност.

След нас се нареждат Словакия и Румъния, при които хората, които не могат да си позволят пълноценно хранене, са съответно 17,1 и 16,3%. Средно 8,5% от населението на ЕС не са могли да си осигурят нормална храна.

Жителите на Кипър обаче се оказват най-ситите в ЕС - едва 1,2% не са могли да си позволят адекватно хранене. След тях са ирландците (1,8%) и португалците (2,5%).

18,7%, или близо 1/4 от българите, през ден не могат да си позволят нормална храна, която да съдържа месо, риба или вегетариански еквивалент. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя