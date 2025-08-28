Радев обеща да доведе компания от групата на “Еърбъс” при кабинета, отново се похвали със заводите на “Райнметал” (Обзор)

България да участва в производството на самолети “Еърбъс”. Тази “лична амбиция” изрази президентът Румен Радев в Берлин, където се срещна с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на икономическото и на инвестиционното сътрудничество в редица области, сред които енергетика, отбранителна промишленост, високи технологии и иновации.

Политиката трябва да води и до конкретни практически ползи, заяви Радев, отново изтъквайки усилията на президентската институция за привличане на чуждестранни инвестиции. Като пример за това той пак даде немския отбранителен концерн “Райнметал”, който ще прави 2 завода в България - за барут и за 155-милиметрови снаряди по стандарта на НАТО. Президентската институция е свършила своята работа, убеждавайки “Райнметал”, че в България си струва и трябва да се инвестира, но ако правителството не си свърши домашната работа, инвестицията най-малкото може да се забави”, каза Радев, запитан дали немската инвестиция е гарантирана.

По време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари Радев разговарял с представители на компанията Aerotec, която участва в производството на “Еърбъс”. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности, да участваме в производството на “Еърбъс” - ще дойдат през септември, ще организираме срещи с българския бизнес и с правителството. Надявам се не само тази компания, а и други да се възползват максимално и тези визити да не се присвояват и да се превръщат в пиар кампания за определени политически лидери, трябва да се работи, заяви президентът.

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, като за 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро. За Германия изнасяме машини и оборудване, електроника, текстил, химически продукти, храни. България внася автомобили, машини, електронни компоненти, химикали и потребителски стоки.