Родителите на ученичката знаели за секса с бившия национал по футбол Христо Кирев, той признава вината си (Обзор)

Родителите на 13-годишната ученичка са знаели за сексуалната връзка с нейния учител. Това съобщи адвокат Петър Чалъмов, който защитава арестувания Христо Кирев. Наясно с отношенията им били и учителите в гимназията. За разлика от родителите, те подали сигнал в полицията, макар и със закъснение. По делото няма писмени данни родителите да са знаели, но такава информация е придобита устно.

Връзката на учителя, който е бивш национал по футбол, и ученичката започнала преди 7 месеца. Двамата се срещали извън гимназията, обсъждали книги. Инициативата била на момичето. В края на юни за пръв път били интимни. Такава връзка имали около 20 дни, разказа адвокатът на Кирев Петър Чалъмов, а източници на “24 часа” потвърдиха.

Кирев признал вината си пред Софийския районен съд, който в четвъртък го остави в ареста. Заседанието беше закрито заради интимните подробности. Мъжът казал, че съжалява за случилото се. В зала били прочетени и показанията на ученичката. В тях тя казва, че инициативата за срещите им идва от нея и всичко е било напълно доброволно.

Чалъмов и Кирев ще търсят споразумение за условна присъда. 31-годишният преподавател по физическо е с чисто досие, няма дори криминални регистрации. Адвокатът посочи, че на 13 и половина години половата система на момичетата е развита, а законът, по който клиентът му е съден, е от 1968 г. Според Наказателния кодекс връзката между двамата щеше да е легална, ако момичето беше с 4 месеца по-голямо - да има навършени 14 години.

Кирев има син на 3 години. Той е само с 10 години по-малък от ученичката, с която баща му имал връзка. Между Кирев и нея пък разликата е почти двойна от тази със сина му - 18 години.

Кирев е бивш юношески национал по футбол. Става шампион в Елитната юношеска група до 17 години, а две години по-късно и в Елитната юношеска група до 19 години като играч на “Литекс”. През 2011 г. играе финал за Купата на БФС във Враца, загубен от “Левски” (София) с 1:2. Сребърен медалист е от Републиканското първенство за деца през 2009. Финалът се играе в Правец, а “Литекс” губи с минималното 0:1 от Левски (София).

През 2012 г. старши треньорът на “Литекс” Христо Стоичков го взима в първия отбор, но не записва официален дебют, а участва в няколко контроли.

През сезон 2013-14 е пратен във втородивизионния Видима-Раковски с треньор Антон Велков. Само за есенния полусезон записва 15 срещи, в които отбелязва 6 гола. През пролетния полусезон е пратен под наем в “Дунав” (Русе), за който записва едва 4 мача.

От началото на сезон 2014 - 15 играе под наем в родния “Пирин” (Гоце Делчев).

В началото на 2015 г. се присъединява към “Спартак” (Плевен). През 2017 година подписва с “Литекс”, който в този момент са във Втора лига, след като година по-рано оригиналният клуб сменя името си на ЦСКА - София. Така Кирев става играч на “червения” клуб.

Първата си повиквателна за националния отбор до 17 г. Кирев получава през 2009 г. от треньора Ферарио Спасов, който загина в катастрофа. Има записани срещи срещу връстниците си от Черна гора в двете срещи, както и срещу немските провинции Долна Саксония и Вестфалия на турнир в Германия.

Приключва кариерата си през 2019 г. на 25 г. Тогава става учител, първо в частно училище, а след това и в държавно.

Адвокатът на Христо Кирев (на снимката вдясно) Петър Чалъмов каза, че ще търсят споразумение.

СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ