Митичният Паскал светна с 4 обвинения по делото за митниците, но не бил на върха на пирамидата (Обзор)

Телефонът на Стефан Димитров, свидетели и сересета заковали Никола Николов

Участие в организирана престъпна група, пране на пари, корупция и контрабанда. Това са обвиненията за 64-годишния Никола Николов - Паскал, който беше екстрадиран от Сърбия в сряда, а в четвъртък беше доведен с белезници в Антикорупционната комисия.

Паскал е последният от групата, разкрита на 3 април 2024 г., когато бяха арестувани тогавашната шефка на митниците Петя Банкова, Марин Димитров и синът му Стефан. По-късно обвинения получиха ексглавният секретар на МВР Живко Коцев и началникът на дирекция “Аерогари” в Гранична полиция Петър Субев. Никой от тях не е посочен за ръководител на престъпната група, а обвиненията им са идентични. За пране на пари е обвинен само Никола Николов. Прокуратурата ще иска от съда да бъде задържан за постоянно.

В събота ще стане ясно дали ще лежи в ареста като Петя Банкова, Стефан Димитров и Марин Димитров.

Това е първи сблъсък със закона за сочения като контрабанден крал на България. Разследващите от ДАНС, КПК и прокуратурата са стигнали само до 3 случая с контрабандни цигари, за които обвиняват Николов. Според данните по делото цигарите са произвеждани в Турция и са минавали през България за Западна Европа.

Първият тир с цигари, за който е обвиняем Паскал, е минал в Румъния на 25 февруари 2024 г. Камионът отива в Гърция на 21 февруари, товари цигарите и на 23-и се връща у нас няколко часа по-късно. По документи вози замразени тестени изделия. Пренощува в село Црънча и на следващия ден тръгва към ГКПП “Оряхово” на границата с Румъния. Тирът е спрян на тяхна територия и в него е имало 742 мастербокса с цигари. Паскал и Стефан Димитров са засечени да следват камиона, като влизат в Румъния с шкода. След залавянето на тази пратка Паскал решил да съхранява стоката у нас на друго място.

Вторият тир с цигари е заловен в село Црънча на 3 април 2024 г., когато бяха арестувани Банкова и Димитрови. В него са намерени 150 мастербокса с цигари. Шофьорът на тира е същия като на този в Румъния. Това е Кръстьо Грозданов, за когото прокуратурата не е съобщавала, че е обвиняем.

Третият тир с цигари е шофиран от Кирил Петров, който е разпитан след арестите. Разказал как натоварил стоката в Сърбия, а при влизането му през ГКПП Калотина се обадил на Марин Димитров. В телефона на сина му е намерена снимка на мастербокс със същите цигари, които трябвало да пътуват за Кипър по канал на Паскал, а стоката била на негов приятел ливанец.

Разследващите имат и чатове между Паскал и Стефан Димитров, които си пращали и локации на тировете с цигари при престоя им у нас, преди да тръгнат за Западна Европа. По делото има и специални разузнавателни средства, които показват връзката на Паскал със Стефан Димитров.

От телефона на Стефан Димитров излязоха и снимките с пачките и пуделите, с главния секретар на МВР тогава Живко Коцев, с Бойко Рашков. Имало и снимки със самия Паскал.

Никола Николов обаче не познавал лично Банкова и Коцев, които са заемали високите постове, докато вървяла контрабандата по новия канал. С тях е контактувал Стефан Димитров. Свидетели по разследването твърдят, че синът на Марин Димитров предлагал и крупни суми на шефове от МВР, за да бъдат назначавани посочени от него хора. В митниците пък кадрувал чрез Петя Банкова, която местила началници на пунктове и редови служители.

В показанията си, преди да бъдат пуснати от ареста, Петя Банкова и Стефан Димитров говорят за Асен Василев, но не и за Никола Николов - Паскал. В 3-часовия си разпита пред Антикорупционната комисия в четвъртък Николов не е говорил конкретно по обвиненията срещу него и за другите в групата. (24часа)