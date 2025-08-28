ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Митничари спряха огромна пратка контрабанда на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Разкритата контрабанда Снимка: Прокуратурата

Митническите власти в окръг Одрин заловиха голям брой мобилни устройства и електронни цигари при три отделни проверки на граничните пунктове с България - „Капитан Андреево" - „Капъкуле" и „Лесово" - „Хамзабейли", предаде ТРТ Хабер.

По информация на митническите власти при две отделни проверки на ГКПП „Капитан Андреево" - „Капъкуле" са били разкрити общо 500 мобилни телефона, 240 електронни цигари, 231 компютъра и други уреди, които били скрити в ремаркетата и около двигателите на тежкотоварните камиони.

В същото време при сканиране на тежкотоварен камион на ГКПП „Лесово" - „Хамзабейли" митническите власти установили наличието на близо 20 000 електронни цигари и голям брой авточасти, съобщава  Дарик нюз.

Шофьорите и на трите камиона са били задържани на място, като един от тях е оставен в ареста, а на другите са наложени мерки за съдебен контрол, информира ТРТ Хабер.

