Приключва обновяването на подлеза на "Орлов мост", за което Столична община вложи 150 000 лв.

Тази седмица приключва пълното обновяване на подлеза на "Орлов мост", който свързва Княжеската градина с ул. "Сан Стефано". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Според него мястото е напълно преобразено и от тъмен, изоставен и вандализиран тунел е превърнато в осветено, сигурно пространство, център за изява на творчество и социални каузи.

Възстановен е оригиналният таван на подлеза, което, по думите на кмета, е над 10 пъти по-евтино, отколкото да се поставя скъп и нетраен окачен таван, както е било досега.

Подлезът има и ново, енергоспестяващо LED осветление.

Подновихме договора за поддръжка, за да осигурим безопасност на мястото след повече от три години неработеща система, пише още Васил Терзиев във връзка с възстановяването на видеонаблюдението в района.

На мястото на драсканиците вече има 20 арт пана, част от които са с творби на талантливи деца от социалните услуги на Столична община, допълва градоначалникът.

Общината е вложила около 150 хил. лв. в ремонта на подлеза, а заради окачения таван и „неефективен контрол на разходите" подобен ремонт до момента е възлизал на около 1,5 млн. лв., уточнява Терзиев.

Васил Терзиев изразява благодарност на екипа на кмета на район „Средец" Трайчо Трайков за съвместната работа и качественото изпълнение на проекта.

Следващите няколко подлеза, които ще бъдат възстановявани, са в Изгрев, Оборище, Подуяне и този пред Спортната палата, пише още Терзиев.

В края на декември 2024 година беше ремонтиран и подлезът на "Орлов мост", свързващ бул. "Цариградско шосе" с Борисовата градина, съобщиха тогава на сайта си от Столичната община.

На стените са изложени репродукции на картини на Йозеф Обербауер – художник, запечатал красотата на стара София. Чрез неговите творби гражданите ще могат да усетят духа на града от миналото и да се докоснат до историята на столицата.