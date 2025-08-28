ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключва обновяването на подлеза на "Орлов мост", за което Столична община вложи 150 000 лв.

1936
Васил Терзиев. Снимка Архив

Тази седмица приключва пълното обновяване на подлеза на "Орлов мост", който свързва Княжеската градина с ул. "Сан Стефано". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Според него мястото е напълно преобразено и от тъмен, изоставен и вандализиран тунел е превърнато в осветено, сигурно пространство, център за изява на творчество и социални каузи.

Възстановен е оригиналният таван на подлеза, което, по думите на кмета, е над 10 пъти по-евтино, отколкото да се поставя скъп и нетраен окачен таван, както е било досега.

Подлезът има и ново, енергоспестяващо LED осветление.

Подновихме договора за поддръжка, за да осигурим безопасност на мястото след повече от три години неработеща система, пише още Васил Терзиев във връзка с възстановяването на видеонаблюдението в района.

На мястото на драсканиците вече има 20 арт пана, част от които са с творби на талантливи деца от социалните услуги на Столична община, допълва градоначалникът.

Общината е вложила около 150 хил. лв. в ремонта на подлеза, а заради окачения таван и „неефективен контрол на разходите" подобен ремонт до момента е възлизал на около 1,5 млн. лв., уточнява Терзиев.

Васил Терзиев изразява благодарност на екипа на кмета на район „Средец" Трайчо Трайков за съвместната работа и качественото изпълнение на проекта.

Следващите няколко подлеза, които ще бъдат възстановявани, са в Изгрев, Оборище, Подуяне и този пред Спортната палата, пише още Терзиев.

В края на декември 2024 година беше ремонтиран и подлезът на "Орлов мост", свързващ бул. "Цариградско шосе" с Борисовата градина, съобщиха тогава на сайта си от Столичната община.

На стените са изложени репродукции на картини на Йозеф Обербауер – художник, запечатал красотата на стара София. Чрез неговите творби гражданите ще могат да усетят духа на града от миналото и да се докоснат до историята на столицата.

