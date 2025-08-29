Областният кризисен щаб в Плевен заседава заради проблема с водоподаването

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният кризисен щаб в Плевен се събира днес заради продължаващия проблем с водоподаването в града.

На заседанието ще бъде докладван напредъкът по изпълнението на набелязаните мерки от отговорните институции и експерти – „ВиК – Плевен", Община Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район" и „Напоителни системи". След анализ се очаква да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с кризата.

Заради нарушеното водоснабдяване жителите на Плевен и околните населени места вече многократно организираха протести, съобщава Нова тв.