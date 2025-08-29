Изпращат в последния й път бизнесдамата Валя Колева

Днес , в 12 часа в черквата „Свети свети Кирил и Методий" в Монтана близки и приятели се прощават със загиналата при катастрофа на 24 август Валя Колева. Погребението е от 14 часа на гробището в село Меляне.

Полицията в Монтана разследва тежкия пътен инцидент, при който загина 63-годишната жена. Тя била зад волана на "Тойота Ярис" и се движела от село Меляне към Монтана. Между селата Георги Дамяново и Гаврил Геново на прав участък губи управлението, автомобилът излязъл вляво от пътя, навлязъл в затревена площ и се преобърнал на дясната си страна. При пристигането на полицията и спешния медицински екип е установено, че жената зад волана е починала на място. В колата не е имало други хора, а на пътя не е имало друг автомобил.

Валя Колева е повече известна като земеделски производител. Тя живеела в село Меляне, където гледа майка си. Често пътувала до село Гаврил Геново. Загиналата отлично познава пътя, тъй като ежедневно изминава разстоянието от Монтана до село Меляне и обратно, казват местните. Близките й предполагат, че е й е прилошало или е получила удар зад волана.

Борис Борисов припомни в социалната мрежа за жизнения й път. Ето какво пише за нея в сборника „Кой кой е в Монтана".

"Когато съпругът й Емил Павлов казва, че не може след Варна да живее тук, Валя му заявява: "И ние си имаме море". Двамата спечелват търг и само за 72 дни през 1994 година изграждат основните съоръжения на спортно-атракционния комплекс "Аугуста" до стената на язовир "Огоста" край Монтана.

Работохолик с борбен характер. Сама управлява едноличното дружество с ограничена отговорност "Валя и Ко".

Любимата й мисъл е: "Щастието е като здравето. Не чувстваш ли го, значи го имаш."

Светла й памет!