За първи път от 500 години ще бъде отслужена литургия на остров "Св. Иван" край Созопол

2004
Сливенският митрополит Арсений Снимка: Фейсбук/ Сливенска света митрополия

За първи път от 500 години ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров "Св. Иван" край Созопол.

Днес църквата почита отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца, съобщава БНТ.

Програмата на празничните богослужения ще започне с литийно шествие от храма "Св. Св. Кирил и Методий" до созополското пристанище, откъдето с лодки в морето посетителите ще стигнат до острова.

Там божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений.

След това проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи, ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия - орден "Св. Димитрий Сливенски" първа степен.

