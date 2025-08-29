Един е загинал, а 28 са ранени, в катастрофи за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалото денонощие в страната са станали 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които е загинал един човек, а други 28 са пострадали по данни на МВР, пише БТА.

По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи в София през последното денонощие са регистрирани две тежки и 22 леки катастрофи. Пострадали са трима души.

От началото на месеца живота си в пътни инциденти в страната са загубили 41 души, ранените са 834, а регистрираните катастрофи са 632. Статистиката на МВР отчита 227 загинали при 4418 пътнотранспортни произшествия от началото на годината и 5561 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите 294 през същия период на 2024 г. се отчитат със 17 души по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.