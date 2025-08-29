Богдан Богданов: От чешмите на плевенчани излиза въздух, но водомерите въртят

Темите за вота на недоверие са много и предстои да бъдат обсъждани. Това каза по БНТ Богдан Богданов от "Продължаваме промяната-Демократична България.

Той коментира и ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

"Това е смущаващо не само за България", коментира Богданов.

Той коментира и аферата в Агенция "Митници".

"Не познавам този човек (бел.ред. Никола Николов - Паскал). Нищо не ме притеснява. Нека всички твърдения бъдат проверени", каза той.

Скандалът с главния секретар на МВР Живко Коцев разтресе държавата през април 2024 година, името на Асен Василев също бе споменато.

На бившия вече директор на Агенция „Митници" Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

Богданов коментира и кризата с водата.

За мен не е чуждо, както състоянието, в което се намира градът, така и проблемите, които години наред мъчат плевенчани. Сега чак тези проблеми стават основен фокус на държавата за съжаление. Този глас, това недоволство, което виждаме в момента, миналата година го нямаше и това беше основната причина да имат възможност управляващите да позаметат проблема с две, три комисии - това заяви в "Денят започва" депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов.

За жалост, допълни той, в България се разчита на времето, а не на експертизата. По думите му стотици милиони са изчезнали за язовири. Над 250 000 са хората в област Плевен, които в момента са на воден режим.

"Тук не са проблем и инвестициите, не е проблемът и водата се оказа. В Плевен дори и вчера влизат по 550 литра в секунда вода. За нормалното функциониране на града са необходими 300 литра в секунда. Два пъти повече вода влиза в града и сме на воден режим. Това ясно показва, че имаме огромни проблеми с инфраструктурата. През последните години течовете и загубите достигат над 81, 85% в определени зони на града. И това се знае. За съжаление виждаме систематично отлагане на този проблем и унищожаването на вододайните зони на Плевен".

В студиото на "Денят започва" той показа снимка на вододайна зона Биволаре и кладенците, които трябва да бъдат отводнени, благодарение на проект за 6 милиона лева. А това са чували с боклуци, заяви той.

"Тонове боклуци разсипани. Растителност. По закон тези зони трябва да са изчистени. В тези зони всяка година, когато имаме високи нива на водите в пролетните месеци - те са пълнени с вода. В момента е недопустимо Плевен да е на воден режим и това да е състоянието на вододайните зони".

Има един основен проблем с безводието, заяви Богдан Богданов, и той не е само в Плевен. А именно некачественото изпълнение на проекта и "тези 70 милиона в момента са хвърлени на вятъра". Много хора са виновни за това, допълни той. Каза още, че според него няма ефективно правораздаване.

"Но в момента, в който тръгне да се търси отговорност от всеки един юнак или девойка, които не са си свършили работата... Аз систематично виждам унищожаване на инфраструктурата на България. И не само на водната".

Стотици милиони за ремонт на язовирите изчезнаха - това е истината. Няма ремонтирани язовири. Голяма част от тези язовири се оказват ниви, каза Богданов.

"Те не са ремонтирани ефективно. Там няма изградени стени", категоричен беше той.

Той даде пример с язовир Вълчовец, на който е започнат ремонт през 2016 година. Той се източва и този ремонт никога не се довършва, след което става нива, поясни той.

По думите му това се е случило и с онези 600 милиона, които са изчезнали по касички до три фирми, което се знае от доклад на Сметната палата, излязъл през 2021 година. Но прокуратурата е отказала на образува досъдебно производство.

"Аз като министър на икономиката го обжалвах на две инстанции. За да се види кой открадна тези пари? Няма нищо и на двете инстанции съдът каза, че няма причина да се образува досъдебно производство".

За Плевен отново каза, че преди да се мисли да се строи нов язовир трябва да се оправи течащата водопреносна мрежа на града. И тя не е просто течаща, а "там много се краде". Има и унищожаване на инфраструктура на критични язовири, допълни той.

"Знае се какво трябва да се направи, парите ги има. Експертите са там. Трябва да се следи внимателно качественото изпълнение. Сондажите могат да бъдат завършени в рамките на месец, месец и половина".

Богдан Богданов каза още, че от чешмите на плевенчани излиза въздух, но водомерите въртят. Те плащат за въздух. Затова, допълни той, ВиК Плевен трябва да намери начин за компенсации.