Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, не ми говори нищо това име

Не се притеснявам по този случай, не познавам Никола Николов - Паскал. Не ми говори нищо това име. Като финансов министър не съм имал информация от ДАНС, че две години е имало контрабанден канал. Всичките атаки срещу нас бяха политически и ако е имало нещо вече щеше да излезе наяве. Никой не ме е викал и на разпит.

Това коментира по Нова тв Асен Василев, бивш финансов министър и председател на "Продължаваме промяната".

"За Петя Банкова мога да кажа, че когато тя стана шеф на Агенция "Митници", започна да прави кадрови промени и тогава две седмици по-късно я "сготвиха", защото започна да разбутва точно тези съществуващи структури, които се управляват от силовите служби - от ДАНС, а не от Митниците", каза той.

Относно евентуален вот на недоверие през септември Василев каза, че правителството и парламента, и партиите, които го подкрепят дали достатъчно повод да се види, че в момента има алтернативен център на управление на държавата и той е не е в Министерския съвет. "Една хубава програма като тази за общините беше опорочена и сега пари се пускат от регионалното министерство само на кметове, които се снимат с Пеевски. Даже спряха да публикуват на кои общини колко средства са получили и какво са поискали", оплака се Василев.

Той е категоричен, че има смисъл от вот на недоверие, а всички партии които смятали, че това правителство е вредно за България са добре дошли да се присъединят.

"Това правителство ограбва българския народ, искаме да падне. Всеки ден на това правителство ни струва милиарди. Всеки ден вдига инфлацията изкуствено. Вдигнаха с 13% цената на тока, на водата с над 20% на места. Виждате в Плевен какъв проблем има. Преди 2 години, когато общината имаше възможност да подаде проекти за 50 млн., те подадоха за спортна зала и други. Те нямат подменена една тръба в града", оплака се Василев.

"Трима от петте члена са компрометирани, коментира той и назначенията в КПК. Искаме да има нормална номинационна комисия, да има надпартийни кандидатури, а такива няма. Журито в номинационната комисия е нагласено. В уговорени мачове не участваме, даде да се разбере той защо няма да предложат свой кандидат.