Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Пожарът в Национален парк "Рила" е увеличил своята площ и се е разраснал към алпийската част на планината, съобщава БНТ. Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят наземно пламъците, които са на близо 1800 метра надморска височина. Пламъците са далече от населените места в района - симитлийските села Горно и Долно Осеново. Огънят пламна вчера следобед и обхвана близо 10 декара територия в Национален парк "Рила".

През цялата нощ около фронта на пожара са дежурили екипи, които да предотвратят възникването на нови огнища. Днес обходите и догасяването продължават.

