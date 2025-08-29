ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ



Камион разпиля трупи, предизвика катастрофа на главния път София-Варна

Дима Максимова

[email protected]

Неукрепен товар предизвика катастрофа на пътя София – Варна. Произшествието е станало снощи около 20 ч. в района на разклона за с. Джулюница, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация товарен автомобил, с прикачено полуремарке, превозващ сурова дървесина,  поради недобре укрепен товар, е изсипал два броя трупи по пътното платно и са ударили насрещно движещ се лек автомобил. В резултат на това са причинени значителни материални щети по лекия автомобил. Пострадали няма.

Камионът е управлявал 39-годишен от с. Самуилово, Водачите са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

