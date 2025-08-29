ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японското военно министерство иска рекорден бюджет...

3 къщи и 7 стопански сгради с дървен материал изгоряха при пожар в Сърница

Диана Варникова

[email protected]

Пожарът в Сърница засегна къщи и стопански сгради

Три къщи са изгорели при пожар в град Сърница, възникнал късно следобед вчера. Други 3 жилищни сгради са останали без покриви, унищожени от пламъците са и 7 стопански постройки, в които се е съхранявал дървен материал. За щастие, няма пострадали хора. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Огнената стихия е била локализирана около 23 часа, но все още се провеждат гасителни действия на място, тъй като запалилият се дървен материал продължава да тлее. На терен е и директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пазарджик комисар Ангел Ангелов заедно с представители на община Сърница. Три противопожарни екипа и хора от доброволното формирование в родопското градче са гасили пламъците, обханали жилищните сгради и стопански обекти.

Очаква се дежурна група от Районното управление на полицията във Велинград да направи оглед на щетите на изгорелите при пожара къщи и стопански сгради.

