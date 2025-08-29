Разследват шефката на НАП във Велико Търново за повреждане на автомобил, запушил я

Дело за повреждане на лек автомобил е започнато след случая с директорката на НАП – Велико Търново Хрисимира Витанова, която в четвъртък се държала хулигански пред дома си в старата столица. Тя все още не е привлечена като обвиняема и не е давала обяснения за ситуацията, каза пред "24 часа" шефът на Районна прокуратура Велико Търново Тихомир Шабов. Според запознати с разследването полицаите не можели да я намерят, тъй като била в командировка.

Инцидентът е станал, след като доставчик спрял зад автомобила на Витанова, за да зарежда магазин и тя не можела да излезе. Това изнервило директорката, имало размяна на гневни реплики на висок тон, удар по предното стъкло и ритник по стопа на колата на разносвача. Потърпевшият от Елена е подал жалба в полицията. На местопроизшествието е извършен оглед. Заради високата длъжност на Витанова за случая е сезиран и главният прокурор Борислав Сарафов.

Хрисимира Витанова беше назначена за директор на териториалната дирекция на НАП във Велико Търново през април 2022 г.. Тя е част от екипа на НАП от 2013 г., когато е била назначена като юрисконсулт в отдел „Продажби", ТД на НАП Велико Търново, а от 2019 г. заема длъжност „старши юрисконсулт в отдел „Обжалване" към териториалната дирекция в старопрестолния град.