Ликвидираха 3 огнища на птичи грип в община Раковски

В Пловдив е преустановено изгарянето на животни, както настояваше кметът Костадин Димитров

Епизоотичната обстановка в Пловдивска област остава динамична заради шарката по дребните преживни животни и отделни огнища на птичи грип. Това стана ясно по време на заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе под председателството на зам.-областния управител

Нурджан Караджова.

„През изминалата седмица са установени три огнища на грип А и всички те са на територията на община Раковски по сигнали от страна на собствениците. Трите огнища вече са приключени", заяви директорът на Областната дирекция по безопасност на храните - Пловдив д-р Чавдар Чавдаров. По думите му с цел недопускане на разпространението на болестта се осъществява епизоотично проучване, следи се за движенията на домашни птици, продукти и фуражи. Основните мерки за ограничаване на заболяването включват отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват. Налага се и стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства. Стопаните, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването инфлуенца по птиците, имат право

на компенсация по законоустановения ред.

Със своя заповед от 26 август Агенцията по безопасност на храните удължи мерките за превенция и контрол на шарката по дребните преживни животни. „Целта е да се гарантира устойчивост на процеса по намаляване броя на огнищата", обясни д-р

Чавдаров. Ветеринарните власти продължават да следят обстановката и призовават всички животновъди да спазват стриктно въведените мерки за биосигурност. При съмнение за заболяване или повишена смъртност незабавно да информират ветеринарните лекари. Към този момент констатираните огнища на шарка в област Пловдив са 119, засегнати са около 11 800 дребни преживни животни.

Областният управител ще изпрати писмо до всички кметове на общини, в което се настоява за свикване на заседания на общинските епизоотични комисии. На тях трябва да бъдат набелязани превантивни мерки за неразпространението на инфлуенцата по птиците и превенция на шарката при

овцете и козите.

По време на заседанието стана ясно също, че на територията на община Пловдив през последните дни е преустановено изгарянето на дребни преживни животни, за което настояваше кметът Костадин Димитров. Площадката на бившия екарисаж е почистена и дезинфекцирана.