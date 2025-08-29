ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Бързият влак от Бургас за София дерайлира между Стара Загора и Калитиново

Влак

Бързият влак №8610 е дерайлирал тази сутрин след село Калитиново в посока Стара Загора.

Композицията се е движила от Бургас към София. Не се е обърнала. Няма пострадали пътници и железопътен персонал.

Сигнал за случилото се е получен в 9:16 часа. Дерайлирал е първият вагон.

На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността, пише bTV. 

Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи.

Инспектори от Районна Железопътна Инспекция-Пловдив също пътуват към гара Калитиново.

Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт.

