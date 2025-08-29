ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японското военно министерство иска рекорден бюджет...

Русенец завежда дело срещу МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици

Кадър: Нова тв

Георги Димитров от Русе е поредната жертва на фалшиво положителните тестове за наркотици. Автомобилът му бил блъснат при верижна катастрофа край град Левски, за която той нямал вина. Всички участници в произшествието били тествани за алкохол и наркотици и неговата проба се оказала положителна за амфетамин.

Катастрофата станала през октомври миналата година, а в колата пътувал със съпругата си и двете си дъщери. При инцидента жената пострадала и била откарана в болница, заедно с по-голямото си дете.

„Никога не съм употребявал забранени субстанции, нито пък алкохол преди да шофирам. Бях използвал само спрей против хрема и тестът ми за дрога излезе положителен. Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих. Трябваше да бъда арестуван, но нямаше кой да се погрижи за малката ми дъщеря", разказа потърпевшият.

Той заяви, че ще заведе дело срещу МВР и апелира за промяна в закона. Димитров настоява да се отворят повече лаборатории и резултатите да излизат до седмица.

Кадър: Нова тв

