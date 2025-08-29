ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японското военно министерство иска рекорден бюджет...

Съдът в Търговище присъди 3 месеца условно за хакване на фейсбук профил

Съдът в Търговище наложи три месеца лишаване от свобода условно на 19-годишна за неправомерен достъп до чужд профил в социална мрежа, съобщават от пресцентъра на Окръжния съд в областния град. 

Наказанието е за това, че през юли 2023 г. 19-годишната Д.А. от поповското село Славяново е осъществила достъп до информационна система (социалната мрежа Фейсбук/Мета), принадлежаща на П.Т., променила наименованието на профила, както и паролата, като така спряла достъпа на титуляра до собствените му данни. Това станало без съгласието и разрешението на П.Т. Деянието съставлява престъпление по Наказателния кодекс – по чл. 319а и по чл. 319б, поясни говорителят на съда Десислава Здравкова, пише БТА.

Въпреки че по време на извършване на деянието Д.А. е била непълнолетна, тя е разбирала свойството и значението на постъпките си и е можела да ги ръководи. Извършеното е в условията на пряк умисъл, допълват от институцията.

За извършеното престъпление Окръжният съд в Търговище постанови наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, отложено за една година изпитателен срок. Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“, което се изразява в разлепяне на подписаното споразумение в сградата на кметството в Славяново.

Според одобреното споразумение, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимата, то има сила на присъда и не подлежи на обжалване. 

