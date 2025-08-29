ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

Стърчащо желязо пука гуми наред на булевард в Пловдив, хората обезопасиха с кашони

Никола Михайлов

[email protected]

Желязо стърчи насред пловдивски булевард. Снимка: 24 часа Пловдив онлай

Граждани подавали сигнали, но за седмица никой не взел мерки

Желязо стърчи от земята в дясната лента на пловдивския булевард "България", при кръстовището с ул. "Брезовска", и пука гуми на неподозиращи шофьори. Това сигнализира пред "24 часа" майката на загиналия в катастрофа моторист Недялко Лиляна Бакалска. Жената е притеснена, тъй като се създава предпоставка за пътно произшествие.

"Разкопано е и стърчи желязото. И хората не предполагат, карат си в дясна лента и минават през него. Вчера седнах за 5 минути на кафето до кръстовището, не мога да изброя колко коли минаха през това нещо. Много е опасно", категорична е Бакалска. Хората от заведението ѝ обяснили, че дупката се появила преди около седмица. "Обаждали са се и на 112, и в кметството на район "Северен". Но никой не е взел мерки", обясни Лиляна Бакалска.

От изникването на препятствието досега всеки ден се налагало някой да сменя гума, една жена дори спукала две. Хората решили да вземат мерки и на своя глава обезопасили желязото, като поставили кашони отгоре, за да се вижда от шофьорите по натоварения булевард. "Точно на завоя е, хората няма как да влизат. Но иначе не се вижда и никой не предполага какво има на пътя", каза Бакалска. Тя се надява общината да вземе мерки преди желязото да е станало причина за по-сериозен инцидент.

Граждани са обезопасили с кашони.
Граждани са обезопасили с кашони. Снимка: 24 часа Пловдив онлай

Желязо стърчи насред пловдивски булевард.
Граждани са обезопасили с кашони.

