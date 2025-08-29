ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Пътници от дерайлиралия влак: Изведнъж разтресе, залюля се, вдигна се пушилка

5880
Бързият влак №8610 от Бургас към София, който дерайлира при излизане от жп гарата на село Калитиново. КАДЪР: бТВ

Пътници от дерайлиралия влак Бургас–София разказаха за инцидента, който се случи при излизане от жп гарата на село Калитиново. 

„Изведнъж разтресе, залюля се, вдигна се пушилка. Хората започнаха да слизат", сподели мъж пътувал във втори вагон на бързия влак Бургас–София пред бТВ. 

Той допълни, че не се е притеснил и че тези неща се случват – и в Германия, и в други държави.

 „Онкоболна съм, трябва да ми правят терапии – до 12:00 часа трябва да съм ги направила“, споделя пътничка от влака.

„Бях в първи вагон. Всичко беше наред, а в следващи миг видяхме страшен прах през прозореца. След това влакът спря. По-възрастните хора слизаха по-трудно, но нямаше никой, който да пострада“, разказа Георги Георгиев.

Тази сутрин бързият влак №8610 от Бургас към София дерайлира. 

Няма пострадали пътници и персонал. Временно е преустановено движението на влаковете между гарите Калитиново и Стара Загора.

Аварийни екипи работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността.

Бързият влак №8610 от Бургас към София, който дерайлира при излизане от жп гарата на село Калитиново. КАДЪР: бТВ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

