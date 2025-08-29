Обвиниха мъжа, нападнал полицай в "Люлин"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишния В.Д. за това, че 28.08.2025 г., около 11,30 часа, в гр. София, ж.к. „Люлин", до входа на метростанция „Люлин", извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред.

Обвиняемият се саморазправял с гражданин, отказал да предостави документ за самоличност на полицейски орган, оказал съпротива срещу полицейски служител при опит за задържане, след което му причинил телесно увреждане, като крещял обидни думи и ругатни по адрес на полицейските органи. Правната квалификация на деянието е за престъпление от общ характер по чл. 325, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

Постановено е задържането на обвиняемия В.Д. за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".