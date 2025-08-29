Движението в участък от пътя София – Пирдоп се осъществява в една лента заради катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по път I-6 София – Пирдоп в района на Саранци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Движението на място се регулира от „Пътна полиция".

При изпреварване на колона от автомобили, мотоциклетист се е ударил странично в насрещно движещ се лек автомобил, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. Очаква се екип на Спешна помощ да транспортира мотоциклетиста за преглед до болнично заведение.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, приканват от пътната агенция.