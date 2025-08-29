ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

Времето София 29° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21193278 www.24chasa.bg

Движението в участък от пътя София – Пирдоп се осъществява в една лента заради катастрофа

1316
Движението по пътя София - Пирдоп се осъществява в едната лента заради катастрофа. СНИМКА: Pixabay

Движението по път I-6 София – Пирдоп в района на Саранци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Движението на място се регулира от „Пътна полиция".

При изпреварване на колона от автомобили, мотоциклетист се е ударил странично в насрещно движещ се лек автомобил, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. Очаква се екип на Спешна помощ да транспортира мотоциклетиста за преглед до болнично заведение.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, приканват от пътната агенция.

Движението по пътя София - Пирдоп се осъществява в едната лента заради катастрофа. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя