Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

69-годишен мъж преби 38-годишната си приятелка в Пернишко

69-годишен мъж преби 38-годишната си приятелка в село Кладница, край Перник.

Побоят е станал на 27 август в дома им, съобщиха от полицията.

Мъжът е задържан. От жената са снети сведения.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

