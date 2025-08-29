69-годишен мъж преби 38-годишната си приятелка в Пернишко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

69-годишен мъж преби 38-годишната си приятелка в село Кладница, край Перник.

Побоят е станал на 27 август в дома им, съобщиха от полицията.

Мъжът е задържан. От жената са снети сведения.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.