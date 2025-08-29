69-годишен мъж преби 38-годишната си приятелка в Пернишко

69-годишен мъж преби 38-годишната си приятелка в село Кладница, край Перник.
Побоят е станал на 27 август в дома им, съобщиха от полицията.
Мъжът е задържан. От жената са снети сведения.
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
69-годишен мъж преби 38-годишната си приятелка в село Кладница, край Перник.
Побоят е станал на 27 август в дома им, съобщиха от полицията.
Мъжът е задържан. От жената са снети сведения.
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!