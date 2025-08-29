Централната част на Русе се превръща в снимачна площадка за най-новата българска продукция „Вечерна сватба“

В периода от 24 септември до 14 октомври в Русе ще се проведат част от снимките на пълнометражния игрален филм „Вечерна сватба". В рамките на подготовката за реализацията на проекта се състоя работна среща между заместник-кмета Димитър Недев, продуцента Добромир Чочов и директора на продукцията Богдан Ежбеков, на която бяха обсъдени подробности по логистичната подкрепа на Община Русе, съобщиха от пресцентъра на общината.

Сценарият на филма е по едноименния сборник с разкази на писателя Иван Станков, чиито произведения са високо оценявани и многократно награждавани от литературната критика. Филмовият разказ е ситуиран в средата на 30-те години на миналия век във времето между двете световни войни и преплита пет истории за любовта – тъжни и светли, трагични и чисти, изпълнени с драматизъм, цинизъм и надежда. Автор на сценария е писателят Емил Андреев, а режисьор на лентата е Станимир Трифонов. Проектът се реализира със съдействието на Изпълнителна агенция „Национален филмов център".

Снимачният процес ще се осъществи предимно на ключови локации в централната част на Русе. Предвиждат се краткотрайни ограничения на движението по някои улици, за които гражданите ще бъдат информирани допълнително.

Русенци ще имат възможност да участват като статисти във филма „Вечерна сватба". За целта ще бъде обявен кастинг, чрез който желаещите ще могат да станат част от масовите сцени и да се докоснат до атмосферата на епохата между двете световни войни, представена в кинолентата.