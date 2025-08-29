Радев подписа указа за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Румен Радев подписа указа за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Мирослав Рашков беше зам.-главен секретар на МВР от 20 февруари тази година.

Именно на Мирослав Рашков е заповедта за масови проверки по пътищата, особено първокласните и второкласните. Поводът бе катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

Преди да оглави полицията, Рашков бе зам. директор на ГДБОП

А преди това служи в ОД на МВР - София, където ръководи Икономическа полиция.

Последният титуляр на поста главен секретар на МВР беше Живко Коцев, който напусна системата заради корупционния скандал в митниците. Получи и обвинение.

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.