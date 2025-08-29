ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

Времето София 29° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21193524 www.24chasa.bg

Радев подписа указа за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

1116
Мирослав Рашков СНИМКА: МВР

Президентът Румен Радев подписа указа за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. 

Мирослав Рашков беше зам.-главен секретар на МВР от 20 февруари тази година. 

Именно на Мирослав Рашков е заповедта за масови проверки по пътищата, особено първокласните и второкласните. Поводът бе катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

Преди да оглави полицията, Рашков бе зам. директор на ГДБОП

А преди това служи в ОД на МВР - София, където ръководи Икономическа полиция.

Последният титуляр на поста главен секретар на МВР беше Живко Коцев, който напусна системата заради корупционния скандал в митниците. Получи и обвинение.

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.

Мирослав Рашков СНИМКА: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя