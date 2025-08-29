ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

18-годишно момиче и момче на 22 с опасност за живота след катастрофа на АМ "Тракия" край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1472
Магистрала "Тракия" Снимка: Диана Варникова

Ударили са се два автомобила с чуждестранна регистрация

Петима души са ранени при катастрофа, възникнала вчера в района на 118 км на магистрала "Тракия край Пловдив в посока  София.

Около 5 ч. постъпил сигнал за удар поради неспазена дистанция между два автомобила с чуждестранна регистрация, съобщават от полицията.

По предварителна информация „Фолксваген" с 51-годишен водач застигнал и блъснал отзад БМВ, в което пътували петимата пострадали. В болница с различни травми са настанени 60-годишният шофьор и спътниците му - жена на 45 години, момиче на 12 години, 18-годишна и 22-годишен младеж.

Последните двама са с опасност за живота. Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 51-годишния водач са отрицателни. Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".

Магистрала "Тракия"

